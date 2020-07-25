شكرا لقرائتكم خبر عن يحدث الان .. قوات سعودية تقف في وجه الانتقالي وتمنعه من الاحتفال .. والأخير يقوم بهذه الخطوة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - فعت القوات السعودية بالمهرة بتعزيزات عسكرية كبيرة لمنع إقامة فعالية للانتقالي. وقال شهود عيان لكريتر سكاي:دفعت القوات السعودية بمدرعات الى شوارع الغيضة وتمركزت بجانب الشرطة العسكرية. واضافوا:والجيش والنجدة وشرعت بمنع أنصار الانتقالي من الوصول إلى المنصة في السوق. واختتموا:الانتقالي قام بتغيير موقع المهرجان من السوق الى جانب مقرهم بشارع الزعفران

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