شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد أول رد تركي صارم وحاسم على البلد التي قامت بإحرا ق علم دولة تركيا احتجاجا على الصلاة في "آيا صوفيا" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أدانت وزارة الخارجية التركية اليوم السبت بيانات أدلى بها مسؤولون يونانيون وإحراق العلم التركي في اليونان احتجاجا على أول صلاة يؤديها المسلمون في آيا صوفيا باسطنبول منذ أكثر من تسعة عقود. وقال المتحدث باسم الخارجية حامي أقصوي في بيان نشرته وكالة أنباء الأناضول "أظهرت اليونان مجددا عداءها للإسلام ولتركيا بذريعة رد الفعل على افتتاح مسجد "آيا صوفيا" للصلاة". Advertisements

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