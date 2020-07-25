شكرا لقرائتكم خبر عن الان... شاهد صور للأحياء التي غرقت في العاصمة صنعاء نتيجة السيول الجارفة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - وجه اهالي وسكان الاحياء السكنية بمديرية بني الحارث امانة العاصمة نداءً عاجلاً الى السلطة المحلية بأمانة العاصمة مطالبين بسرعة التدخل لإنقاذ بعض الأحياء السكنية التي تعرضت بعضها للغرق فيما تهدم البعض الاخر .

وفي رسائل متتالية وجهت عبر مواقع التواصل الاجتماعي وخدمة الواتس اب أظهرت الصور الواردة من هناك غرق بعض المنازل بعد ان ارتفع منسوب المياه جراء هطول الأمطار الغزيرة المتواصلة وتدفق السيول من مختلف مناطق صنعاء اليها منذ مساء أمس الخميس وحتى اللحظة ..

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وبحسب المعلومات الأولية فان بعض المنازل قد تهدمت فيما غمرت المياه شوارع ومنازل أخرى ، الا انه لم يعرف حتى الان عما اذا كانت قد خلفت خسائر بشرية أم لا حيث اصبح شارع الخمسين امام صالة المطار بحيرة عظمى نتيجة الفيضانات وتدفق السيول اليه.

تجدر الإشارة الى ان امانة العاصمة شهدت ولا تزال حتى لحظة كتابة هذا الخبر هطول امطار غزيرة وتدفق السيوب منذ مساء أمس الخميس حيث اطلق الدفاع المدني تحذيرات للسكان منبها إياهم بضرورة أخذ الحيطة والحذر وعدم الخروج من المنازل الا للضرورة القصوى.