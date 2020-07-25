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مؤسسة وعي تقيم جلسة نقاشية عبر برنامج زووم

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 25 يوليه 2020

مؤسسة وعي تقيم جلسة نقاشية عبر برنامج زووم

متابعات_ الخليج 365

بعنوان/ كارثة على وشك الحدوث: فهم ازمة ناقلة صافر وآثارها،  أٌقامت  مؤسسة وعي تقيم جلسة نقاشية عبر برنامج زووم

 

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بإستضافةادم بارون محلل سياسي مختص بالشأن اليمني طارق حسان منسق إقليمي في الامم المتحدة لمنطقة غرب اسيا كريس كفولس مسؤول اقتصادي لدى السفارة الأمريكية في اليمن.

 

ابراهيم جلال باحث غير مقيم - برنامج اليمن والخليج معهد الشرق الاوسط السبت٢٠٢٠.٧.٢٥ الساعة ٥:٠٠ عصرًا بتوقيت اليمن.

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