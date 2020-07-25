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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مؤسسة وعي تقيم جلسة نقاشية عبر برنامج زووم والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 25 يوليه 2020
متابعات_ الخليج 365
بعنوان/ كارثة على وشك الحدوث: فهم ازمة ناقلة صافر وآثارها، أٌقامت مؤسسة وعي تقيم جلسة نقاشية عبر برنامج زووم
بإستضافة: ادم بارون محلل سياسي مختص بالشأن اليمني طارق حسان منسق إقليمي في الامم المتحدة لمنطقة غرب اسيا كريس كفولس مسؤول اقتصادي لدى السفارة الأمريكية في اليمن.
ابراهيم جلال باحث غير مقيم - برنامج اليمن والخليج معهد الشرق الاوسط السبت٢٠٢٠.٧.٢٥ الساعة ٥:٠٠ عصرًا بتوقيت اليمن.
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