شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر التحالف يقصف تحركات للمليشيا في سفيان بعمران والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 25 يوليه 2020 الخليج 365 ـ عمران شنت مقاتلات التحالف العربي، اليوم السبت، 25/تموز/2020، غارات على تحركات للمليشيا في محافظة عمران شمالي اليمن.

Advertisements وقالت مصادر محلية إن تحركات للمليشيا في مديرية حرف سفيان تعرضت لقصف جوي عنيف. وأشارت إلى أن التحليق في أجواء المديرية مازال مستمرا حتى لحظة كتابة الخبر. ولم تتوفر على الفور معلومات حو الخسائر التي أسفر عنها القصف

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