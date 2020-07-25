نجاة عضو مجلس محلي من محاولة اغتيال في لحج

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 25 يوليه 2020

متابعات_ الخليج 365

نجا عضو مجلس محلي في مديرية الملاح، بمحافظة لحج، (جنوبي اليمن)، اليوم السبت 25 يوليو/ تموز 2020م، من محاولة اغتيال، فيما أصيب نجله شقيقته بجروح بليغة.



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وذكرت مصادر محلية أن مجهولين استهدفوا منزل عضو المجلس المحلي بمديرية الملاح، صابر محمود العبسي، بقنبلة يدوية تسبب الانفجار بخسائر بشرية ومادية.

وأصيب إثر الانفجار نجل شقيقته "وهيب علي الجبع"، بجروح بليغة، نقل على إثرها الى مستشفى اطباء بلا حدود بعدن، فيما الحقت خسائر مادية بالمنزل.

هذا وباشرت عناصر الامن والبحث الجنائي والحزام الامني، النزول إلى مسرح الجريمة واخذ اقوال عدد ممن شهدوا الحادثة، وإيقاف مشتبهين على ذمة القضية للتحقيق معهم.