محافظ لحج يدشن الحملة الوطنية للتحصين ضد شلل الأطفال

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 25 يوليه 2020

متابعات_ الخليج 365

دشن محافظ محافظة لحج اللواء احمد تركي، اليوم، الحملة الوطنية للتحصين ضد شلل الأطفال من منزل الى منزل في جميع مديريات المحافظة.



Advertisements

وأكد المحافظ التركي ،أهمية هذه الحملة لما لها من حماية للأطفال من مخاطر الإصابة من هذا المرض الخطير وتهديد حياتهم ومستقبلهم ..مشيدا بمستوى الإعداد والتجهيز للحملة ووصول العاملين الى مختلف المناطق المستهدفة في سبيل إعطاء جرعات التحصين للأطفال.

وتستهدف الحملة التي تستمر ثلاثة أيام، تحصين 151 ألف و 96 طفل دون سن الخامسة من العمر في مديريات المحافظة.