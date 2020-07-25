شكرا لقرائتكم خبر عن ابتدأ من اليوم السبت : السعودية تباشر تنفيذ إجراء جديد بشأن تأشيرات وإقامات الوافدين ( تفاصيل ) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تبدأ السلطات السعودية، اليوم السبت، في تنفيذ إجراء جديد متعلق بالوافدين المقيمين في المملكة.

وذكرت وسائل إعلام سعودية، أن وزارة الشؤون البلدية والقروية تبدأ في تطبيق إجراء جديد، لربط تجديد رخصة العمل وتجديد إقامة العمالة الوافدة بوجود مقر سكني مرخص.

وأشارت أنه من المقرر أن تعلن في وقت لاحق المهلة الزمنية للمنشآت والعمالة لتصحيح الأوضاع.

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وتطلق الوزارة قريبًا البوابة الإلكترونية لترخيص السكن الجماعي للأفراد، والتي تتيح لملاك العقار للمشاريع القائمة التقدم للحصول على ترخيص إلكتروني لعقاراتهم، وتمكّن أصحاب العمل والأفراد من البحث عن مساكن جماعية مرخصة لتصحيح أوضاعهم.

يذكر أن وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف ماجد الحقيل، اعتمد مؤخرًا الشروط الصحية والفنية والسلامة للإسكان الجماعي للأفراد في جميع مدن ومناطق المملكة، والتي سيبدأ العمل بها اعتبارًا من مطلع سبتمبر/أيلول القادم.

وكان الملك سلمان بن عبد العزيز، وافق على تمديد عدد من المبادرات المتعلقة بالتأشيرات والإقامات للوافدين، كذلك تمديد صلاحية تأشيرة الخروج النهائي للوافدين وذلك بدون مقابل، وتمديد صلاحية الإقامة المنتهية للوافدين الموجودين خارج المملكة بتأشيرة الخروج والعودة، والتى تنتهى خلال فترة تعليق الدخول والخروج من المملكة لمدة ثلاثة أشهر بدون مقابل.

كما وافق أيضًا على تمديد صلاحية الخروج والعودة التي لم تستغل لمدة 3 أشهر بدون مقابل، وتمديد صلاحية الخروج والعودة للوافدين خارج المملكة لمدة 3 أشهر بدون مقابل.