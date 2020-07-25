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عدن - ياسمين التهامي - نهاية مأساوية لـ"متحولة جنسيا" من أنثى إلى ذكر بعد دخولها زنزانة الرجال في دولة خليجية.. شاهد ماذا فعل بها كبار السن؟؟(فيديو)

شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements ​ لت مواقع إخبارية عربية مقطع فيديو، أظهر مواطنة كويتية متحولة أو عابرة جنسيا، وهي تتحدث عن تعرضها للاغتصاب في محبسها من جانب بعض رجال الشرطة، وهو المقطع الذي حاز تفاعل الكثير من المتابعين عبر منصات التواصل الاجتماعي.آ وبحسب شهادة المواطنة الكويتية المعروفة باسم مها المطيري أو ططوة المطيري، نشرته على حسابها عبر تطبيق “سناب شات”، وظهرت فيها وهي تبكي، مؤكدة أنها وضعت في سجن الرجال بالكويت بسبب تحولها جنسيًا وهو ما يجعلها تتعرض للاغتصاب مطالبة بوضعها في سجن النساء. وتصدر اسم ططوة المطيري متابعات مواقع التواصل الاجتماعيآ بفضل تعاطف المغردين معها ليحتل هاشتاج #ططوه_تستحق_الحريه مرتبة جد متقدمة في التويتر.آ آ ططوة قالت في الفيديو: “أتعرض للاغتصاب بالسجن من رجال كبار .. لما تسجنوني سجن الرجال وتجيبون علي رجال شرطة يتعسسون على أنا ويش ذنبي.. ليس تقطوني سجن الرجال ما أحب سجن الرجال كله تحرش ونبيكم تدرون ليش تقطوني ليش تعزلوني ليش تقطوني بهالرجال متر في متر وبرد”. واستطردت ططوة المطيري : “عشان أنا بنية .. أنا الله خلقني بنية .. وأنا بدفع فلوس الدنيا عشان أبقى رجال طبيعي ليش تسوون فيني كده”، مؤكدة أن هناك حالة شبيهة بها كانت بنية كذلك وبسبب ما حدث لها انتحرت وتم التكتم على الأمر -حسبما ذكرت لت مواقع إخبارية عربية مقطع فيديو، أظهر مواطنة كويتية متحولة أو عابرة جنسيا، وهي تتحدث عن تعرضها للاغتصاب في محبسها من جانب بعض رجال الشرطة، وهو المقطع الذي حاز تفاعل الكثير من المتابعين عبر منصات التواصل الاجتماعي.آ وبحسب شهادة المواطنة الكويتية المعروفة باسم مها المطيري أو ططوة المطيري، نشرته على حسابها عبر تطبيق “سناب شات”، وظهرت فيها وهي تبكي، مؤكدة أنها وضعت في سجن الرجال بالكويت بسبب تحولها جنسيًا وهو ما يجعلها تتعرض للاغتصاب مطالبة بوضعها في سجن النساء. وتصدر اسم ططوة المطيري متابعات مواقع التواصل الاجتماعيآ بفضل تعاطف المغردين معها ليحتل هاشتاج #ططوه_تستحق_الحريه مرتبة جد متقدمة في التويتر.آ آ ططوة قالت في الفيديو: “أتعرض للاغتصاب بالسجن من رجال كبار .. لما تسجنوني سجن الرجال وتجيبون علي رجال شرطة يتعسسون على أنا ويش ذنبي.. ليس تقطوني سجن الرجال ما أحب سجن الرجال كله تحرش ونبيكم تدرون ليش تقطوني ليش تعزلوني ليش تقطوني بهالرجال متر في متر وبرد”. واستطردت ططوة المطيري : “عشان أنا بنية .. أنا الله خلقني بنية .. وأنا بدفع فلوس الدنيا عشان أبقى رجال طبيعي ليش تسوون فيني كده”، مؤكدة أن هناك حالة شبيهة بها كانت بنية كذلك وبسبب ما حدث لها انتحرت وتم التكتم على الأمر -حسبما ذكرت

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