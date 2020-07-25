شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن رامز جلال ينتقم من الفنان " عادل إمام " شر انتقام في برنامج "رامز مجنون رسمي" ..وقناة MBC ترفض بث الحلقة والسبب صادم وفاضح .."شاهد فيديو مسرب " والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - نشرت قناة على منصة اليوتيوب مقطع فيديو زعمت فيه استضافة الفنان المصري الكبير عادل امام في برنامج "رامز مجنون رسمي" ، الذي بثته قناة MBC خلال أيام شهر رمضان الماضي .

ونسبت القناة تصريحات لمتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي ، قالو فيها ان رامز جلال استضاف الزعيم عادل امام في برنامج المقالب لهذا الموسم "رامز مجنون رسمي" وقام بالغاء معظم فقرات الحلقة مراعاة لكبر سن الزعيم عادل امام ، ولذلك ظهرت الحلقة مملة وشبة خالية من الاثارة والكوميديا ، وهو ما دفع ادارة قناة MBC إلى عدم عرضها ، حسب قولهم .

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وكان رامز جلال قد كتب تغريدة سابقة على حسابة في تويتر قال فيها انه يتمنى ان يستضيف الزعيم عادل امام في برنامجه ، لكنه يراعي عامل السن الكبير للفنان عادل امام .

وفي مداخلة هاتفية سابقة للفنان عادل امام على احدى القنوات المصرية التي استضافت رامز جلال في الاستديو ، قال عادل امام مازحا ، ان رامز جلال يجب ان يتعرض لمحاكمة عسكرية لأن يقتل زملاءه .



يشار ان برنامج المقالب الذي يقدمة الفنان رامز جلال وبثته قناة MBC ، لهذا الموسم حمل اسم "رامز مجنون رسمي" ، وحظي بمتابعة واسعة على مستوى الوطن العربي ، وكان ابرز ضيوفة الفنانة المصرية ياسمين صبري