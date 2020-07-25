شكرا لقرائتكم خبر عن إنهيار أهم الجسور في العاصمة صنعاء بسبب السيول الجارفة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تحدث مصدر محلي في صنعاء عن نبأ إنهيار القاعدة الخرسانية الداعمة لأحد أهم الجسور في أمانة العاصمة. وقال المصدر إن القاعدة الخرسانية الداعمة لجسر مذبح اهم الجسور الحيوية في أمانة العاصمة تنهار نتيجة السيول الجارفة التي تسربت إلى القاعدة والتي أحدثت أضرارا بالغة. Advertisements وبحسب المصدر فإن الجسر الحيوي الهام مهدد بالسقوط موجها مناشدة إلى كل من أمانة العاصمة والشركة المنفذة للمشروع والمكلفة بأعمال الصيانة الخاصة بالجسر.

وحذر المصدر من مغبة انهيار الجسر الذي قال بأنه سوف يلحق أضرارا مادية وبشرية لا يحمد عقباها

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