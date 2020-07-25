شكرا لقرائتكم خبر عن 7دول عربية تمنع صلاة عيد الأضحى بالمساجد والساحات بسبب كورونا.. ودولة واحدة تسمح والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - قررت 7 دول عربية، حتى الجمعة 24 يوليو/تموز 2020، منع صلاة عيد الأضحى المبارك في عموم المساجد والساحات، وقصرها على مسجد واحد أو مساجد محددة وبضوابط واشتراطات حازمة، بسبب فيروس كورونا، فيما سمحت الكويت مع اتخاذ إجراءات وقائية.
السعودية كانت على رأس تلك الدول، حيث أعلنت وزارة الشؤون الإسلامية، في بيان، منع إقامة صلاة عيد الأضحى بالساحات المكشوفة، في إطار إجراءات وقائية للحد من كورونا
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