شكرا لبحثكم عن خبر نجل صادق سرحان يقتحم منزل مسؤول في تعز والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أقتحمت مجموعة مسلحة يقودها بكر صادق سرحان، نجل قائد اللواء 22 ميكا الخاضع لهيمنة حزب الاصلاح ذراع الإخوان عسكريا بمحافظة تعز، على اقتحام منزل المهندس عبد المعطي محمد عبد المعطي مدير عام مؤسسة الكهرباء سابقًا.

وأوضحت مصادر محلية، إن بكر المخلافي قاد مجموعة أمس لاقتحام منزل المهندس عبد المعطي في حارة قريش، قبل أن ينفذوا عملية نهب لكل محتوياته.

وأضافت أن العصابة المسلحة ترفض الخروج من المنزل قبل دفع مالكه مبلغ مليون ريال لهم، الأمر الذي رفضه مالك المنزل وهدد باللجوء إلى القضاء.

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وأكدت أن هذه العصابة تتحرك بتشجيع من صادق سرحان، كما أن لها سوابق عديدة في أعمال البلطجة والابتزاز، بينها الاعتداء على أحد قضاة تعز قبل 3 أشهر.

وتجدر الإشارة إلى أن القيادي الطفل غزوان المخلافي، هو نجل شقيقة قائد اللواء 22 مياكا صادق سرحان الذراع الايمن للجنرال العجوز علي محسن الاحمر.

غزوان المخلافي أرتكب المئات من الجرائم والانتهاكات بحق المواطنين وهو يقود عصابة مسلحة يستخدمه الإصلاح لتصفية حساباته مع التجار والمواطنين، وكذلك للجبايات ونهب الاراضي.