شاهد: صاحب القرار الرئاسي رقم (33) يستلم قيادة اللواء 35 مدرع بتعز " صورة"

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يزيد بن سلمان - شبوة -
تسلم العقيد عبدالرحمن الشمساني، اليوم السبت، رسمياً مهام قيادة اللواء 35 مدرع المرابط بعد قرابة 27 يوماً من صدور قرار تعيينه.
وأصدر الرئيس عبدربه منصور هادي في 8 يوليو الجاري قراراً بتعيين الشمساني قائداً للواء خلفا للعميد عدنان الحمادي الذي اغتيال في ديسمبر العام الماضي.
وأشرف محافظ تعز، نبيل شمسان، على عملية الاستلام والتسليم بين قائد اللواء 35 مدرع العقيد عبدالرحمن الشمساني، وأركان حرب اللواء عبدالملك الاهدل، في"معهد الخيامي".
وذكر بيان صادر عن اللواء 35 مدرع أنه "تم نقل الأهدل بعشرات الأطقم من مكان إقامته الجبرية في التربة وإجباره على تسليم اللواء".
وكان مسلحون قاموا خلال الاسبوع الماضي بمنع اللجنة المكلفة باجراء عملية الاستلام والتسليم في اللواء.
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