شكرا لبحثكم عن خبر تعز.. اشتباكات بين قوات اللواء 35 وعناصر أمنية موالية للإصلاح بالتربة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - اندلعت اشتباكات عنيفة بين قوات موالية لحزب الاصلاح وقوات اللواء 35 مدرع في مدينة التربة بتعز. وقالت مصادر محلية ان قوات أمنية موالية لحزب الاصلاح وصلت إلى التربة بحجة التظاهر والهدف اسقاط معسكر اللواء 35. Advertisements واضافت المصادر ان قوات من اللواء 35 قامت بنشر نقاط تفتيش، لمنع دخول عناصر الاصلاح إلى المدينة. واشارت المصادر الى ان حدوث اشتباكات بين قوات الشرطة العسكرية الموالية للاصلاح مع نقاط اللواء 35 في انحاء متفرة من التربة.

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