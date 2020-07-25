شكرا لبحثكم عن خبر أمل( بلقيس) تدافع عن صورها مثيرة السخرية في مسجد آيا صوفيا .. شاهد والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - ظهرت المذيعة بقناة بلقيس الفضائية، قبل قليل، لتعبر عن دهشتها من كم التناول الذي حظيت بهصورها المنشورة في مواقع التواصل وهي تصلي في مسجد ايا صوفيا بتركيا بسروال، وكتبت توضيحا لكم التناول الذي وصفته بالكبير التوضيح التالي: ايش في ياجماعة.. مافعلت Advertisements عادني صحيت من النوم وافتجعت من كمية الإشعارات والرسائل الصور بمسجد بمسجد ياجماعة لا مرقص ولا بار.. وقدني متجملة من نفسي غطيت شعري وخشعت ذلحين لو كانت آنجلينا جولي ولا هيفاء وهبي بتقولوا الله والانسانية والنور ... قد دخلت مسجد الشيخ زايد وزيرة اسرائيلية وما فعلتوش هكذا

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