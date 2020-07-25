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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مركز الملك سلمان يوزع كسوة العيد للأطفال الأيتام والنازحين في محافظتي مأرب والمهرة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 25 يوليه 2020
الخليج 365 - عدن
وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية ،اليوم، كسوة العيد للأطفال الأيتام والنازحين في مخيمات النازحين في محافظتي مأرب والمهرة وذلك ضمن مشروع (فرحتهم أمل).
وذكر المركز في بيان له ، انه وزع 2,600 حقيبة تشمل 7,800 قطعة من كسوة العيد في مخيمات جو النسيم والسائلة والنجاح والسويداء ومفرق حريب والمنين في مدينة مأرب، والتي استفاد منها 7,800 طفل..مشيراً الى انه وزع 1,050 حقيبة تشمل 3,150 قطعة من كسوة العيد في مناطق الحجي والعبري وكلشات ومحيفيف والبنوك التابعة لمديرية الغيضة والتي استفاد منها 3,150 طفلاً.
ولفت الى ان مشروع توزيع كسوة العيد يستهدف 84,750 طفلاً في عدد من المحافظات اليمنية
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