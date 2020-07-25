قوات الجيش الوطني تحرر مواقع في جبهة قانية بمحافظة البيضاء

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 25 يوليه 2020

متابعات_ الخليج 365

تمكنت قوات الجيش، من تحرير مواقع في جبهة قانية بمحافظة البيضاء بعد هجمات شنتها خلال الأيام الماضية، على مواقع مليشيا الحوثي الانقلابية التي تكبدت عشرات القتلى والجرحى في صفوفها.



وساندت مقاتلات تحالف دعم الشرعية، أبطال الجيش في المواجهات، واستهدفت تجمعات المليشيا وتعزيزاتها.

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في السياق أوضح قائد اللواء 117 مشاة العميد أحمد النقح، أن قوات الجيش مسنودة برجال القبائل تخوض مواجهات مستمرة، وسط انهيارات كبير في صفوف المليشيا المتمردة.

وأكد في تصريح وفقا لـ "سبتمبر نت" أن المليشيا تكبّدت خلال الأيام الماضية خسائر بشرية ومادية كبيرة بنيران أبطال الجيش، وغارات دقيقة لطيران تحالف دعم الشرعية التي استهدفت مواقع وتعزيزات الانقلابيين في جبال اليسبل ومسعودة الاستراتيجية.

ولفت قائد اللواء 117مشاة إلى المعنويات العالية التي يتمتّع بها أبطال الجيش وعزمهم الكبير، مؤكدا أنهم ماضيين نحو تحرير محافظة البيضاء وكل تراب اليمن من مليشيا الحوثي المتمردة.