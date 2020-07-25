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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر اللجنة الامنية بالمهرة تقر منع إقامة الفعاليات الجماهيرية خلال المرحلة الراهنة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 25 يوليه 2020
متابعات_ الخليج 365
اقرت اللجنة الأمنية بمحافظة المهرة، في اجتماعها الاستثنائي المنعقد ،اليوم، برئاسة محافظ المحافظة محمد علي ياسر، منع إقامة أي فعالية جماهيرية في المحافظة لأي طرف كان خلال المرحلة الراهنة.
ووقفت اللجنة خلال الاجتماع ، أمام التطورات التي تشهدها المحافظة وسبل إنهاء التوتر والحفاظ على الأمن والاستقرار التي تنعم بها المحافظة، وفقا لوكالة سبأ الشرعية.
ودعت اللجنة ، جميع الأطراف والمواطنين إلى التجاوب مع السلطات المحلية وعدم الزج بالمحافظة في أتون الصراعات..مؤكدة أنها لن تسمح بأي فعل يمس بأمن وسكينة المحافظة وستعمل على الحفاظ على الأرواح والممتلكات العامة والخاصة.
وأكدت اللجنة الأمنية ،على أهمية وقوف أبناء وسكان المحافظة مع مؤسسات الدولة المدنية والأمنية والعسكرية وتفويت الفرصة على المتربصين بأمن واستقرار المحافظة وإقلاق السكينة العامة الذين يحاولون جر المحافظة إلى مربع العنف والصراع.
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