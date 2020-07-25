مواكب ضخمة تصل الغيضة وأخرى في طريقها للوصول من كافة مديريات المهرة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 25 يوليه 2020 الخليج 365 - المهرة انطلقت مواكب ضخمة من مختلف مدن ومناطق المهره ، صوب العاصمة للمحافظة الغيضة ، للمشاركة في فعالية تأييد الإدارة الذاتية .

وخرجت مئات السيارات من مديريات سيحوت وقشن وحصوين والمسيلة ، وقد وصلت العشرات منها إلى مدينة الغيضة ، فيما الأخرى لا تزال في طريقها إلى هناك. Advertisements وتأتي مشاركة أبناء المهره بفعالية التأييد للإدارة الذاتية تلبية لدعوة المجلس الانتقالي الجنوبي. يذكر أن مليشيات الاخوان قد منعت صحفيين وإعلاميين قادمين من حضرموت من الدخول لتغطية الفعالية المزمع إقامتها عصر هذا اليوم.

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