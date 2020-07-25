شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : صورة مباشرة من داخل قيادة اللواء 35 لتسليم اللواء للعميد الشمساني في التربة. والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - مت قبل قليل عملية تسليم اللواء 35 لقائده الجديد في مدينة التربة.

و تحصل كريتر سكاي على صورة مباشرة من داخل قيادة اللواء لتسليم اللواء 35 العميد الركن عبمُدرَّعدالرحمن الشمساني بمديرية المواسط في ا

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