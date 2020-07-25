شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل: استلام قيادة اللواء 35 ومظاهرات وإطلاق نار وجرحى.. آخر مستجدات الأحداث في تعز والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - استلام قيادة اللواء 35 ومظاهرات وإطلاق نار وجرحى.. آخر مستجدات الأحداث في تعز قالت مصادر إعلامية إن العميد عبد الرحمن الشمساني تسلم قيادة اللواء 35 مدرع بحضور المحافظ نبيل شمسان وقائد قوات الأمن الخاصة العميد جميل عقلان. وجرت عملية التسليم بين العقيد عبد الملك الأهدل والعميد عبد الرحمن الشمساني اليوم. وقام متمردون على قيادة اللواء 35 مدرع بقطع الطرقات وإطلاق النار... Advertisements

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