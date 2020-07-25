شاهد الصورة .. التي نالت إنتشار كبير في صنعاء

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عدن - ياسمين التهامي - أثارت صورة تم تداولها على نطاق واسع في منصات شبكة التواصل الاجتماعي تفاعلا كبيرا. ويظهر في الصورة احتراق باص نوع دايو في احد شوارع العاصمة صنعاء. Advertisements

وتعرض الباص لاتماس ادى الى اندلاع حريق التهم الباص وسط بكاء وحسرة كبيرة للسائق نالت تضامنا كبير معاه. ودعا نشطاء محليين من العاصمة صنعاء الى مساعدة الشاب عبر شراء باص له حيث الباص مؤجر لديه وليس ملك.

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