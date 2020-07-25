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صورة تكشف سر تفوق كندا على امريكا في مواجهة الفيروس

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عدن - ياسمين التهامي - كشفت صورة واقعية عن أسباب تفشي في الولايات المتحدة مقارنةً بالدولة المجاورة لها كندا والفرق الكبير في تعامل الدولتين مع الوباء .

 

وأظهرت الصورة مركبين امريكي وكندي في رحلة بشلالات نياجرا ، إلا ان المركب الأمريكي كان مكتظ بالركاب بينما التزم ركاب المركب الكندي بالتباعد الإجتماعي ولم يكن به سوى 6 أشخاص .

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وسمح المركب الأمريكي بإستقبال 50 % من الركاب على عكس المركب الكندي الذي اهتم بأقل عدد ممكن .

وسجلت نيويورك وحدها وهي الأقرب لشلالات نياجرا 440 ألف إصابة و32 ألف حالة وفاة ، بينما سجلت أونتاريو بكندا القريبة من شلالات نياجرا 38 ألف إصابة ، و2755 حالة وفاة .

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