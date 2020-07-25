شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل .. الديوان الأميري يوضح حقيقة الصور المتداولة لأمير الكويت والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - صرح وزير شؤون الديوان الأميرى الكويتى الشيخ على جراح الصباح، بأن الصورة المتداولة عبر بعض وسائل التواصل الاجتماعى، على أنها صورة منسوبة إلى أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، هى صورة غير صحيحة.

وأكد الشيخ على الجراح -فى بيان صحفى - ضرورة توخى الدقة فيما يتم تداوله أو نشره من أخبار وصور غير معتمدة من الديوان الأميرى وعبر القنوات الرسمية، مشيرًا إلى أن ذلك قد يعرض فاعلها للمسائلة القانونية.

وكان الديوان الأميرى الكويتى، أعلن مساء أمس الخميس، وصول أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح إلى الولايات المتحدة لاستكمال العلاج، مشيرًا إلى أن أمير الكويت فى حالة صحية مستقرة.