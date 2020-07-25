شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن اربع معلمات سعوديات يمارسن الجنس مع سائقهم الخاص ويخصصن له راتب شهري ..والسبب صادم ولم يخطر على بآل أحد ..شاهد الصور والتفاصيل والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - قررت 4 معلمات سعوديات الزواج من سائقهن الذي كان يوصلهن إلى مقر مدرستهن في إحدى القرى النائية بمنطقة "الباحة" بالسعودية لما "يتمتع به من أخلاق حميدة" بحسب إفادتهن.

وقد وافق الرجل على العرض المغري حيث اتفق الجميع على البقاء سويا في تلك القرية بدلا من إرهاق الرحلة اليومي مع تخصيص راتب شهري للزوج.

------------------------------

شاهد آخر الأخبار الساخنة :

• اربع معلمات سعوديات يمارسن الجنس مع سائقهم الخاص ويخصصن له راتب شهري ..والسبب صادم ولم يخطر على بآل أحد ..شاهد الصور والتفاصيل

• قالت أن هذا النوع من الرجال لديهم طاقة جنسية خارقة .. فتاة سعودية شديدة الجمال تعلن رغبتها في الزواج من شخص أسود البشرة ليشبع رغبتها المجنونة .. شاهد الفيديو

• شاهد : مذيع شهير في ورطة حقيقية وفضيحة مدوية ..كان في بث مباشر من داخل المنزل فظهرت زوجته خلفه عارية تماما كما خلقها الله .. والمفاجأة بردة فعله الصادمة .."فيديو"

• الكويت تصحو اليوم على خبرا حزين وفاجعة مدوية ليس لها مثيل والحزن يجتاح عموم البلاد ..شاهد ما الذي حدث

• شاهد الأمير السعودي الذي خطف قلوب الفتيات بوسامته الساحرة واصبح فتنة النساء بالسعودية... (صور)

• مذيعة قناة MBC تتزوج أوسم طيار سعودي ..استضافته في برنامج "صباح الخير يا عرب" ولم تستطع تمالك نفسها امام جماله ..شاهد الصور

• شاهد : فيديو فاضح لبطل مسلسل "أرطغرل" وهو سكران برفقة حبيبته ..ماحدث هز الوسط الفني وصدم المتابعين !!

• شاهد فضيحة برنامج ذا فويس على قناة MBC .. متسابقة مغربية سحرت عقول لجنة التحكيم بجمالها الشديد ..الفنان راغب علامة لم يستطع تمالك نفسه امامها فحدث مالا يمكن تخيله ..فيديو

• الامير محمد بن سلمان يختار هذة الفتاة الجميلة لحراسته ..ظهرت كأنها حورية من الجنة واذهلت بجمالها الجميع ..شاهد الصور

• الفنانة نسرين طافش في صور فاضحة لم يتخيلها أحد ..كشفت عن مناطقها الحساسة واثارت جنون المتابعين ..شاهد

Advertisements

• متسابقة جزائرية شاركت في برنامج ذا فويس على قناة MBC فأنذهل الحكام من شدة جمالها ..لم يصدقو ما شاهدوه امامهم فأندفعت الفنانة احلام نحوها ولم تستطع تمالك نفسها فحدثت الفضيحة على المسرح ..شاهد الفيديو

• هل تخيلتم حجم ثروة الراقصة "فيفي عبده " ..شاهدو المفاجأة التي لم يكن يتخيلها أحد !!

• إذا اقتربت منك قطة.. فهذا يعني أن هناك 3 رسائل من الله موجه لك .. سبحان الله ..شاهد الفيديو

• فيديو للكبار فقط ..السعودية هند القحطاني تستعرض ملابسها الداخلية بطريقة فاضحة ..شاهد

• السعودية : لقطات جنسية فاضحة لثلاث فتيات على الطريق العام .. بعباءة شرعية ونقاب ..شاهد

• لأول مرة في السعودية :حفلة شواذ وجنس جماعي تهز المملكة ..هذا الشاب ارتدى ملابس نسائية وظهر كأنه ملكة جمال ..فيديو

• حادثة مفزعة تهز الكويت .. ووسائل الاعلام تنشر التفاصيل الاولية وعدد الضحايا ..والسبب عمل حرمه الشرع والقانون ..شاهد

• تسريب صور فاضحة لاميرة كويتية وهي عارية بين احضان عشيقها ..شاهد

• صدمة تجتاح الوسط الفني ..فنانة شهيرة تلد دون زواج .. لن تصدق من هو والد الطفل ..(صور)

• تسريب صور فاضحة لابنة امير خليجي وهي عارية بين احضان حبيبها .. شاهد

-----------------------



وبحسب صحيفة "الوطن" السعودية، فقد أكمل السائق السعودي بالفعل مراسم الزواج من المعلمات الأربع دفعة واحدة وبشكل مبسط ومختصر وسط دهشة الجميع.

ويبدو أن المعلمات قررن "التطبيق العملي" لما تناوله مسلسل "طاش ما طاش" الذي عرضته قناة "إم بي سي " في شهر رمضان الماضي،، حيث تحدثت إحدى الحلقات عن 4 معلمات قررن الاقتران بسائقهن وشقيقه وتخصيص راتب شهري للسائق الذي كان يقلهن يوميا من الرياض إلى إحدى المناطق النائية. والطريف أن حلقة "طاش ما طاش" أظهرت السائق وشقيقه وهما يرتديان الفستان بينما ارتدت النساءالبشت