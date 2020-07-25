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محافظ عدن يدشن فعاليات المرحلة الثانية من حملة التحصين ضد شلل الأطفال

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 25 يوليه 2020

محافظ عدن يدشن فعاليات المرحلة الثانية من حملة التحصين ضد شلل الأطفال

متابعات_ الخليج 365

دشن محافظ محافظة عدن احمد سالم ربيع ،اليوم ، ومعه مدير مكتب الصحة العامة والسكان بالمحافظة الدكتور علي صالح ، فعاليات المرحلة الثانية من حملة التحصين ضد شلل الأطفال.

 

 

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وأكد محافظ عدن ومدير مكتب الصحة ،على أهمية التحصين للأطفال للوقاية من مخاطر شلل الاطفال..معبرين عن شكرهما للمنظمات الدولية الداعمة للحملة..مثمنين جهود وزارة الصحة العامة والسكان لإنجاح هذه الفعالية.

 

ودعا محافظ عدن ،خلال عملية التدشين بحضور مدير مكتب منظمة الصحة العالمية بعدن الدكتورة نهی محمود ،والقائم بأعمال مدير مكتب اليونيسيف بعدن تشيلز مينيا،أولياء الأمور إلى مؤازرة فرق التحصين وإحضار أطفالهم لأخذ اللقاحات.

 

وتستهدف الحملة خلال ثلاثة أيام ، تحصين 112 الف و551طفل وطفله ما دون الخامسة من العمر من خلال زيارة فرق التحصين 158 الف و658 منزل في عموم مديريات عدن.

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