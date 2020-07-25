راديو الأمل FM تدشن خارطتها البرامجية لموسم الحج لهذا العام

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 25 يوليه 2020

الخليج 365 - المكـلا

دشن راديو الأمل FM التابعة لمؤسسة حضرموت للإعلام والتنمية، الخارطة البرامجية الإذاعية لموسم الحج لهذا العام2020.



وتضمنت خارطة الحج نحو 15 برنامج اذاعي بقوالب إيمانية تضع المستمعين في قلب المشاعر المقدسة، وتشعرهم بروحانيتها، خصوصا وان الكثير قد تعذر عليهم اداء مناسب الحج هذا العام بسبب تفشي جائحة وباء فايروس كورونا في العالم.

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من جانبه ثمن مدير البرامج والانشطة بمؤسسة حضرموت للاعلام والتنمية الأستاذ شادي محمد بوعسكر كافة الجهود التي بذلها طاقم العمل في اعداد وتسجيل ومونتاج هذه الباقة الاذاعية الدينية، مؤكدا ان جهود الطاقم لازالت متواصله في تنفيذ الخارطة البرامجية لعيد الاضحى المبارك والتي سيتم تدشينها خلال الايام القليلة القادمة.

وعبر بوعسكر عن شكره وتقديره لقيادة المؤسسة المتمثلة برئيس مجلس ادارتها الاستاذ امير عبدالله باعويضان على اهتمامه ومتابعة العمل لتقديمه بأفضل صورة، مثمنا كذلك الدعم السخي والكبير الذي يمنحه الدكتور عمر عبدالله بامحسون في دعم المؤسسة وأنشاطها الإعلامية والمجتمعية.

هذا وتبارك راديو الأمل FM لجمهورها الكريم، بمناسبة حلول موسم الحج لهذا العام، وقرب حلول عيد الاضحى المبارك، سائلين المولى ان يعيده على حضرموت والوطن والأمة العربية والاسلامية بالخير واليُمّن والبركات وان يرفع عن بلادنا وسائر بلاد المسلمين والعالم هذه الجائحة.