أبرز عناوين "الخليج 365" الفترة الصباحية لهذا اليوم.. تعرف عليها

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 25 يوليه 2020 خاص ينشر "الخليج 365" عناوين أهم وأبرز الأخبار المتعلقة بالشأن اليمني لصباح هذا اليوم السبت الموافق 25 تموز/ يوليو 2020 وهي كالتالي:

مليشيا الحوثي تستهدف القرى السكنية في الجبلية جنوب الحديدة https://www.elyamnelaraby.com/492025/ القناصة تشعل جبهة الساحل الغربي بإصطياد رؤوس مليشيات الحوثي https://www.elyamnelaraby.com/492037/ القوات الحكومية تحرر مواقع في جبهة قانية بالبيضاء https://www.elyamnelaraby.com/492040/ Advertisements مصر ترسل طائرتي مساعدات طبية لليمن https://www.elyamnelaraby.com/492045/ الأرصاد يتوقع هطول أمطار أكثر شمولية وأكثر غزارة خلال الأربعة الأيام المقبلة https://www.elyamnelaraby.com/492058/ الأرصاد يكشف عن نشاط ركامي شديد على سواحل أبين https://www.elyamnelaraby.com/492061/ محافظ المهرة يدعو إلى تحكيم لغة العقل والتعاون مع السلطة للحفاظ على الأمن https://www.elyamnelaraby.com/492080/

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