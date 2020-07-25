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محافظ المهرة يدعو إلى تحكيم لغة العقل والتعاون مع السلطة للحفاظ على الأمن

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المهرة - اليمن العربي 0 تبليغ

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 25 يوليه 2020

محافظ المهرة يدعو إلى تحكيم لغة العقل والتعاون مع السلطة للحفاظ على الأمن

المهرة - الخليج 365

دعا محافظ محافظة المهرة الأستاذ محمد علي ياسر، اليوم، جميع الأطراف في المحافظة إلى تحكيم لغة العقل وتقديم مصلحة المحافظة على ما عداها.

 

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وأكد المحافظ، على حسابه الرسمي بـ"تويتر"، إن دعوته تأتي للحفاظ على أمن واستقرار المحافظة ولتجنيبها الانزلاق في الصراعات والفوضى.

 

وطالب الجميع بضرورة التعاون مع السلطة المحلية والأجهزة الأمنية والعسكرية في المحافظة، للحفاظ على أمن واستقرار وسلامة المحافظة والابتعاد بها عن ما لا يحمد عقباه.

 

وكان المحافظ قد ترأس ليلة أمس الجمعة اجتماعاً استثنائياً للجنة الأمنية بالمحافظة للوقوف أمام التطورات والمستجدات الأخيرة، وخرج الإجتماع بقرار يقضي بمنع إقامة الفعاليات الجماهيرية لأي طرف خلال هذه الفترة، تغليباً لمصلحة المحافظة وحفاظاً على الأرواح والممتلكات العامة والخاصة.

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