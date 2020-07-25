شكرا لبحثكم عن خبر عدن: تهديد مسلح يغلق درة الدار بشكل مفاجئ والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

أعلنت مستشفى تخصصي في عدن عن اغلاق ابوابها أمام المرضى عقب تعرضها للتهديد المسلح.

وقال مصدر طبي لكريتر سكاي: اغلقت مستشفى درة الدار في مديرية دار سعد بعدن والذي يقدم خدماته الطبية لعديد من سكان عدن على اثر التهديد المسلح التي تعرضت إليه.

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واضاف المصدر: تقدمنا بالشكوى للجهات الامنية ونتابع عن كثب قيامهم بوقف هذا التهديد الذي تكرر ثلاث مرات، او على اقل تقدير توفير حماية امنية تؤمن المراجعين اثناء ترددهم على المستشفى وتحمي العاملين فيه اثناء القيام بواجبهم.

واختتم بقوله: ولا زلنا ننتظر تفاعل الجهات الأمنية مع شكوتنا في اسرع وقت