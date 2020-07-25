شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الأرصاد يكشف عن نشاط ركامي شديد على سواحل أبين والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 25 يوليه 2020 أبين - الخليج 365 كشف المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم السبت، عن نشاط ركامي شديد على سواحل محافظة أبين.

Advertisements وبحسب المركز، فإنه من المتوقع أن يتوسع خلال الساعات القادمة كما تزيد فرص الأمطار على السواحل الجنوبية والغربية والمناطق المحاذية لها خلال اليومين القادمين نسال الله أن تكون امطار خير وبركة. ونصح المركز الموطنين في المحافظات الساحلية الجنوبية والغربية إلى أخذ الإحتيطات اللازمة ونسال الله السلامة للجميع.

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