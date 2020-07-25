الأرصاد يتوقع هطول أمطار أكثر شمولية وأكثر غزارة خلال الأربعة الأيام المقبلة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 25 يوليه 2020

الخليج 365 - علي كامل:

أعلن المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم السبت، النشرة التحذيرية لل24 ساعة القادمة.



وبحسب المركز، هطلت أمطار خلال الـ 24 ساعة بلغت كميتها (ملم):السدة 51.4 ، ريمة 22.0 ، الكدن 21.7 ، إب 20.3، صنعاء 8.8 ، المحويت 3.8 ، حجة 1.8 ، صرفيت 0.9، كما هطلت أمطار غزيرة خارج نطاق محطات الرصد الجوي، فلله الحمدج والمنة.

وتابع "نظرا لاستمرار حالة عدم الاستقرار في الطقس على اجزاء واسعة من بلادنا".

Advertisements

وتوقع المركز الوطني للارصاد هطول المزيد من الامطار المتفاوتة الشدة قد تكون بعضها شديدة الغزارة يرافقها الرياح الشديدة والعواصف الرعدية وتدفق السيول في الشعاب والوديان على مناطق متفرقة من سلسلة المرتفعات الغربية وتمتد شرقا الى اجزاء من الصحاري والهضاب الداخلية في مارب والجوف والبيضاء وشبوة وحضرموت وغربا الى المرتفعات الجبلية والسواحل الغربية خاصة سواحل الحديدة وتعز و اجزاء من السواحل الجنوبية خاصة سواحل ابين وعدن ولحج والمناطق الداخلية المحاذية لها.

كما توقع ايضا ان تكون حالة عدم الاستقرار وهطول الامطار اكثر شمولية واكثرغزارة خلال الأربعة الايام المقبلة ابتداء من يوم غد الاحد.

وحذر المركز الوطني للأرصاد الاخوة الإخوة المواطنين في المناطق المتوقع هطول الامطارعليها وينصح بعدم التواجد في مجاري السيول وبطون الأودية وأخذ الاحتياطات اللازمة من الانهيارات الصخرية والانخفاض في مدى الرؤية الأفقية والانزلاقات الطينية خاصة في الطرقات والمنعطفات الجبيلة وضرورة الاحتماء من الرياح الشديدة والعواصف الرعدية أثناء وبعد هطول الأمطار حفاظا على سلامتهم وممتلكاتهم، ربابنة السفن بكافة أنواعها والصيادين ومرتادي البحر من الرياح الشديدة واضطراب البحر في مياهنا الإقليمية وفي اعالي البحار شرق خليج عدن وما جاورها في ارخبيل سقطرى والسواحل والمناطق الشرقية والجنوبية لبلادنا