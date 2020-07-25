شكرا لقرائتكم خبر عن اسماء قبايل اليمن شاهد اين موقعك في هذه القائمه والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ذه ليست كل قبائل اليمن ولكن تمثل غالبيه من أبناء الشعب اليمني بيت اﻻقرع واﻻحول واﻻشول واﻻصنج واﻻدور واﻻعور واﻻعرج واﻻبهر واﻻشرم واﻻعجم واﻻكوع واﻻعوج واﻻشبط واﻻبرص والمجذوب واﻻخفش واﻻبرش والشلح والمخلوس والحافي وغمضان والمعطوف والمساوى والكامل والصﻻحي وابورأس وابواصبع وابوشوارب وبيت مداعس والدعيس والدعاس وبيت الجبل وبيت حيد وحجر والفراصي وبيت اﻻسطى والقطاع والضراب والبناء والحداد والنجار والخشاب والسقاف والمترب والرملي والشطاب والخزان وبيت مسمار وبيت مفتاح بيت التيس والكبش والذيب والراعي وبيت الطاهش والنمر والفهد واﻻسد واﻻسدي وبيت الجمل والجمال وبيت ثعيل وبيت حنش وبيت الثور والبتول والذاري والرعوي والمقالح بيت اليوسفي والسفرجل وبيت شجرة والسنفي والورافي والشوذبي والعرومة والشوحطي وبيت عثرب وبيت عنبه وبيت حنظل وبيت الشقر وبيت ريحان وبيت الورد وبيت الزهيري وزاهر وزهرة وبيت حمامة والجولب وبيت عقاب والعصفور والغراب والطيري وبيت بسباس والقشمي وقشمر وبيت فضة وهندوانة وبيت حديد والمعدن وبيت الذهب وبيت القرش والقرشي والربع بيت اﻻمام ولمؤذن والخطيب والمصلي والعابد والمساجدي والمغدي وبيت عصيد وعصدة وبيت هريش والهريش وزوم وسمن وقشوة وقشاشة وبيت عسل وعسلي والسكري والمريسي والحلواني واللوزي بيت المحني والنقاش والكحﻻني والعطار والعروس بيت اﻻبيض والبيض وبيت اﻻحمر وبيت السماوي والسوادي والسودي واﻻخضري بيت الفانوس والسراج والسراجي وقنديل وغدر والغدراء وبيت ملصي والبوري وملقاط والجمرة والشحطري والدخان وبيت سوخار وبيت دماج بيت جحينة وفطيرة والحثرة وبيت شحرة والحرورة بيت البكري والصباحي والبداء والظاهري والعصري والنهاري والمغربي والغدراء وبيت مغلس ومعصار بيت المأخذي والمعطي وطامع وطامح وطماح وبيت الحنق والمصنف والغادر والهبل والشاطر والعجل بيت سرور ومسرور ومفرح والفرح والضحاك ومؤنس ومؤنسي وعاطفي



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