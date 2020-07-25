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خمس خطوات بسيطة تمكنك من قراءة الرسائل المحذوفة في واتس اب

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شكرا لقرائتكم خبر عن خمس خطوات بسيطة تمكنك من قراءة الرسائل المحذوفة في واتس اب والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - عندما أعلن Whatsapp أن المستخدمين يمكنهم الآن حذف رسائلهم المرسلة فى فترة مدتها 7 دقائق كانت هناك حالة من البهجة بين المستخدمين، ولكن مستلمى تلك الرسائل التى يتم حذفها أصبحوا يشعرون بضيق وانزعاج لعدم قدرتهم على معرفة محتوى تلك الرسالة، لذلك نرصد لك فيما يلى طريقة قراءة الرسائل المحذوفة على هواتف أندرويد.

قم بتحميل تطبيق Notification history من متجر التطبيقات

 

 

 

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اسمح لتطبيق بإرسال إخطارات للهاتف بالإضافة إلى administrator access

سيبدأ التطبيق فى تسجيل كل الإخطارات التى تصل إلى هاتفك

افتح التطبيق واضغط على تطبيق واتس آب وسترى كل الإخطارات

قم بتحديد جهة الاتصال التى أرسلت إليك رسالة وحذفتها

من الجدير بالذكر أن هذا التطبيق يقوم بتخزين أول 100 حرف فقط من الرسالة المحذوفة، كما أن الرسالة سيتم حذفها إذا قمت بغلق وتشغيل الهاتف.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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