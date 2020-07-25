شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يخترق حاجز الـ 1900 دولار للأونصة والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - اخترق الذهب، يوم الجمعة، حاجز 1900 دولار للأوقية (الأونصة) للمرة الأولى منذ 2011، إذ فاقم خلاف أميركي صيني المخاوف حيال تضرر الاقتصاد العالمي المترنح بالفعل بسبب جائحة فيروس كورونا.
وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.7 في المئة إلى 1899.68 دولار للأوقية بحلول الساعة 18:00 بتوقيت غرينتش، وذلك بعد بلوغ 1905.99 دولار، وهو أعلى مستوى منذ سبتمبر 2011.
والأسعار متجهة لزيادة 5 في المئة على أساس أسبوعي، وهو أفضل أداء لها منذ الأسبوع المنتهي في 27 مارس الماضي.
وجرت تسوية عقود الذهب الأميركية الآجلة بزيادة 0.4 في المئة عند 1897.5.
وقال تاي وونغ مدير تعاملات مشتقات المعادن الأساسية والنفيسة لدى بي.إم.أو «المخاوف من مزيد من التباطؤ الاقتصادي بسبب الخلاف الأميركي الصيني المر الآخذ في التنامي تعتبر سببا لترجيح استمرار الدعم الحكومي والنقدي عالميا لفترة أطول».
وفي تصعيد جديد، أمرت الصين الولايات المتحدة بإغلاق قنصليتها في مدينة تشنغدو، وذلك ردا على مطالبة الولايات المتحدة للصين بإغلاق قنصليتها في هيوستون.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة 0.2 في المئة إلى 22.67 دولار للأوقية، لكنها ارتفعت قرابة 17 في المئة منذ بداية الأسبوع، وهو أفضل أداء أسبوعي منذ 1987، مدعومة بآمال في انتعاش صناعي.
وصعد البلاتين 1.3 في المئة إلى 916.97 دولار للأوقية وربح البلاديوم 4.3 في المئة إلى 2216.31 دولار.
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