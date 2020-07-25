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العميد صادق دويد يوضح موقف المقاومة الوطنية من الاشتباكات المتقطعة في الحجرية

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عدن - ياسمين التهامي - نفى الناطق الرسمي باسم المقاومة الوطنية عضو القيادة المشتركة بالساحل الغربي العميد صادق دويد أي علاقة للمقاومة الوطنية بالاشتباكات المتقطعة في التربة منذ أسابيع وأكد أنها اتهامات ليس لها أي اساس من الصحة. 

واعتبر العميد دويد الاعتداء على أسر نازحة جريمة ضد الإنسانية وتخالف القوانين والمواثيق الدولية، ودعا المنظمات الأمميه والدولية المعنية بشؤون النازحين والمهجرين إلى إدانة هذه الجرائم والعمل على إيقافها بصورة عاجلة.

 

 

 

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وأكد العميد دويد أن حملة التحريض التي تنفذها أطراف سياسيه تشكل غطاء للانتهاكات التي يتعرض لها النازحون في التربة ومناطق الحجرية من قبل مجاميع مسلحة تنتمي لهذه الأطراف المحرضة .

ودعا ناطق المقاومة الوطنية  الأجهزة الأمنية في التربة إلى تحمل مسؤوليتها في حماية سكان المدينة والتحقيق في جريمة اقتحام منزل أسرة نازحة ونهب محتوياته وضبط العصابة التي اقتحمت المنزل وتقديمها إلى القضاء.

وعبر العميد دويد عن أسفه من تحركات بعض الأطراف لتفجير صراعات في مناطق آمنة فيما التحالف بقيادة الأشقاء في المملكة العربية يعمل على احتواء تداعيات الصراع في محافظة أبين .

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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