شكرا لقرائتكم خبر عن هبة العيدروس : المستشفى الميداني بساحل ابين فساد سيدمر عدن بمدة قياسية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - وصفت الناشطة الحقوقية هبة زين العيدروس عملية بناء مستشفى ميداني على ساحل ابين بانها عملية فساد ستدمر عدن بمدة قياسية.

واكدت ان التخلي عن مستشفى الأمل (الحجر الصحي) في البريقة من قبل مكتب الصحة عدن ليستبدل بمشروع بناء مستشفى ميداني في موقع يعتبر متنفس للمواطنين مطل على ساحل أبين ، وهذه المنطقة تجارية (مولات، قاعات أفراح وغيرها) ويرتادها الكثير من المواطنين خاصة في حر الصيف خطا كبير ..

واضافت بالقول :" تم تسليم هذا الموقع من قبل السلطة المحلية لمديرية خورمكسر و مكتب الصحة عدن لمنظمة الصليب الأحمر التي يفترض انها الأكثر علما بأهمية اختيار موقع بعيد عن زحمة السكان وغيرها من المعايير و الشروط الخاصة ببناء المستشفيات الميدانية ..

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استلمت وكيلة وزارة الصحة مع موظفي منظمة الصليب الأحمر معدات لبناء المستشفى الميداني للحميات في حين ينفي مكتب وزارة الصحة اليمني في الرياض ان له علاقة بهذا المشروع وليس له علم به ..

وبناء على تصريح مكتب وزارة الصحة فإننا نحمله مسؤولية بناء هذا المستشفى في هذا الموقع ونطالبه باتخاذ الإجراءات القانونية العاجلة لوقفه وتحويله إلى منطقة غير مأهولة بالسكان او تنفيذه في منطقة البريقة (مستشفى الأمل ) أو بمنطقة أخرى غيرها ..

ونحمل طرفا اتفاق الرياض كامل المسؤولية عما يحدث في عدن من عبث مؤسساتي يخضع لسيطرتهم بأي شكل من الأشكال، و الدفاع عن الحق العام من قبل اي مواطن أو منظمة محلية مكفول وفق الدستور والقوانين السارية ، ولا تسقط بالتقادم .



