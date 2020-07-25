شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة: تناول الشوكولاتة مرة في الأسبوع يقلل من خطر الإصابة بأزمة قلبية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تعتبر الشوكولاتة إحدى الأشياء التي يحبها الجميع، الأطفال والنساء والرجال، وتعد مفيدة للقلب ومخفضة للضغط وتعمل على تحسين المزاج.

وكانت قد توصلت دراسة حديثة إلى أن تناول الشوكولاته مرة واحدة على الأقل في الأسبوع يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بأزمة قلبية. وتوصلت الدراسة إلى أن تناول الشوكولاته، ولا سيما الداكنة تقلل من فرصة الإصابة بمرض الشريان التاجي بنسبة 8 في المائة.

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وأوضح العلماء أن الشوكولاته مليئة بالمواد الكيميائية النباتية التي تخفف الالتهاب، وتعزز تدفق الدم عن طريق منع الجلطات، حسب صحيفة (الديلي ميرر) البريطانية.

وقالت المؤلفة الرئيسية للدراسة الدكتورة شياكريت كريتاناونج: «تشير دراستنا إلى أن الشوكولاته تساعد في الحفاظ على صحة الأوعية الدموية للقلب».

وأضافت أنه تم إجراء الدراسة على نحو 336289 شخصاً تناولوا الشوكولاته. وأظهرت النتائج، أن أولئك الذين تناولوا الشوكولاته أكثر من مرة واحدة في الأسبوع، قللوا من خطر الإصابة بأمراض الشريان التاجي بنسبة 8 في المائة، مقارنة مع أقرانهم الذين لا يتناولون الشوكولاته. ويذكر أن الإصابة بأمراض الشريان التاجي هي السبب رئيسي للوفاة في المملكة المتحدة وفي جميع أنحاء العالم. يمكن أن يؤدي إلى النوبات القلبية وفشل القلب.

قال الأطباء إن الشوكولاته تنتج نفس المادة الكيميائية في الدماغ مثل هرمون الحب والسعادة «الأوكسيتوسين».

وقالت الدكتورة كريتاناونج استشارية التغذية: «تحتوي الشوكولاته على مغذيات صحية للقلب مثل الفلافونويد والميثيل زانتين والبوليفينول وحمض الستاريك والتي قد تقلل الالتهاب وتزيد من نسبة الكولسترول الجيد في الجسم».