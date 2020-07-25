شكرا لقرائتكم خبر عن بعد صلاة الجمعة الاولى في مايا صوفيا .. دولة اوربية تعلن الحداد والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - ذكرت وسائل اعلام محلية ان كنائس اليونان أعلنت اليوم الجمعة يوم حداد وطني في جميع انحاء البلاد تزامنا مع اقامة اول صلاة في مسجد آيا صوفيا.
وقالت التقارير، وفق متابعة تركيا الان، أن يوم الحداد يشمل تنكيس الأعلام إلى النصف، وتدق فيه أجراس الكنائس.
بدوره قال رئيس أساقفة أثينا، يورونيموس، في بيان، إن “يوم الجمعة 24 تموز/يوليو الجاري سيكون يوم حداد وألم لجميع الكنائس في اليونان ولجميع المجتمعات المسيحية في العالم”.
وأضاف أنه إضافة الى تنكيس الأعلام إلى النصف، وستدق الأجراس في الكنائس، وتأدية ترنيمة أكاسيا التي التي كانت تردد أثناء فتح القسطنطينية عام 1453.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد صلاة الجمعة الاولى في مايا صوفيا .. دولة اوربية تعلن الحداد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.