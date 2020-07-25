شكرا لقرائتكم خبر عن باريس سان جيرمان بطلا لكأس فرنسا للمرة 13 في تاريخه والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - (كونا) – توج فريق (باريس سان جيرمان) بلقب كأس فرنسا لكرة القدم إثر فوزه على منافسه (سانت إيتيان) بهدف نظيف في المباراة النهائية للبطولة.
وسجل البرازيلي نيمار هدف التتويج في الدقيقة 14 من عمر اللقاء ليحقق فريقه الفوز بالبطولة للمرة ال13 في تاريخه.
ولم يتمكن مهاجم (باريس سان جيرمان) كيليان مبابي من استكمال المباراة بسبب تعرضه لإصابة في الكاحل في الدقيقة 30 نتيجة تدخل عنيف من قبل لوي بيرين مدافع (سانت إيتيان) الذي خرج أيضا من الملعب بالبطاقة الحمراء.
وفي الشوط الثاني سجل الفريق الباريسي هدفا في الدقيقة 51 عن طريق ماورو إيكاردي لكن تم إلغاؤه بداعي التسلل.
وشهد اللقاء حضورا جماهيريا في اول مباراة رسمية بعد فترة التوقف بسبب تفشي فيروس (كورونا المستجد – كوفيد 19) ولكن بشكل محدود وحضور خمسة آلاف مشجع فقط على ملعب (ستاد دي فرانس) الذي يتسع لنحو 80 ألف مشجع.
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