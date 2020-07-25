شكرا لقرائتكم خبر عن خفر السواحل : العثور على جثة " شاهد " والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشفت إدارة العلاقات العامة والإعلام بالإدارة العامة للإطفاء في بيان لها اليوم الجمعة، عن العثور على جثة المفقود في بحر مدينة صباح الأحمد البحرية (الخيران) بعد عمليات بحث استمرت لمدة 23 ساعة متواصلة.

وأوضحت الإدارة في بيانها أن غرفة عمليات الإطفاء تلقت بلاغا يوم أمس الخميس يفيد عن تعرض مواطن يبلغ من العمر 18 عاما للغرق في شاطئ مدينة صباح الأحمد البحرية، وعلى الفور توجهت فرق الإنقاذ من مراكز المهلب والشعيبة والسالمية للإطفاء البحري، وقد تم العثور على جثته تطفو بالقرب من حالة الزور، وعندما شاهدها أحد مستخدمي الدراجات المائية، أبلغ عمليات الإطفاء وتم انتشالها وتسليمها للأدلة الجنائية.

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