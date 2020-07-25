" شاهد " سيدة عجوز لم تقصر شعر راسها لمدة تقارب 64 عاما ..بسبب هذه الفتامينات

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عدن - ياسمين التهامي - امتنعت امرأة فيتنامية، اسمها نغوين ثي دينه، عن قص شعر رأسها لمدة 64 عاما، ونتيجة لذلك نمت لها جديلة بطول ستة أمتار. وذكرت قناة “دنيا نيوز” التلفزيونية، أن نغوين ثي دينه، قصت شعرها لأول مرة في سن 19، وبعد ذلك بدأت تعاني من صداع شديد. وأخذها والداها إلى الطبيب، لكن العلاج الموصوف لم يساعد. لذلك قررت عدم زيارة حلاق الشعر مرة أخرى. Advertisements ويبلغ عمر هذه السيدة حاليا، 83 عاما، وبعد الزيارة الأولى لصالون الحلاقة، لم تقص شعرها أبدا أو تغسله بالشامبو. وقالت دينه إنه بسبب هذا، تحول شعرها إلى جديلة طويلة مثل الحبل المشدود، وباتت الجديلة تشبه الأفعى الضخمة. المصدر: روسيا اليوم

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