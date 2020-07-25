شكرا لقرائتكم خبر عن أهم الجسور في العاصمة صنعاء على وشك الإنهيار في اي لحظة (صور) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تحدث مصدر محلي في أمانة العاصمة عن نبأ إنهيار القاعدة الخرسانية الداعمة لأحد أهم الجسور في أمانة العاصمة.

وقال المصدر إن القاعدة الخرسانية الداعمة لجسر مذبح اهم الجسور الحيوية في أمانة العاصمة تنهار نتيجة السيول الجارفة التي تسربت إلى القاعدة والتي أحدثت أضرارا بالغة. وبحسب المصدر فإن الجسر الحيوي الهام مهدد بالسقوط موجها مناشدة إلى كل من أمانة العاصمة والشركة المنفذة للمشروع والمكلفة بأعمال الصيانة الخاصة بالجسر. Advertisements وحذر المصدر من مغبة انهيار الجسر الذي قال بأنه سوف يلحق أضرارا مادية وبشرية لا يحمد عقباها.

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