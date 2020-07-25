شكرا لقرائتكم خبر عن مسؤول في رئاسة الجمهورية يجازف بحياته للهروب الى بريطانيا والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - وصل الدكتور يحيى الريوي الرئيس السابق للمركز الوطني للمعلومات برئاسة الجمهورية اليمنية والذي كان يشغله وبدرجة وزير إلى بريطانيا قادما إليها من الساحل الفرنسي وذلك بعد رحلة بحرية شاقه ومحفوفه بخطورة الموت غرقا في بحر الشمال الذي يمتد بين فرنسا وبريطانيا.

واضطر الدكتور الريوي لمغادرة دولة سويسرا الى العاصمة الفرنسية باريس ومنها الى بريطانيا بعد شعوره بالخطورة الكبيرة المحدقة على حياته وذلك من إستمرار بقائه في سويسرا خاصة بعد إصرار السلطات السويسرية المختصة على إعادته للسكن وللعيش في معسكر طالبي اللجؤ الذي كان قد تعرض فيه للإعتداء الأخير وتحديدا في غرفة نومه في المعسكر الواقع في مدينة Dulliken السويسرية بتاربخ 28 إبريل الماضي بدون ضمانات لتأمينه ولحمايته من أي إعتداء جديد قد يطال حياته .

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وكان الدكتور يحيى الريوي قد قدم أوراقه للحصول على اللجؤ السياسي و للإقامة في دولة سويسرا الفيدرالية بتاريخ 29 إبريل 2019م أي منذ أكثر من سنة وشهرين إلا أن طلبه وضع و مايزال قيد الدراسة والنظر من قبل سلطات الهجرة السويسرية المختصة .

وتنقل الدكتور الريوي للعيش وللسكن في أربعة معسكرات لطالبي اللجؤ في سويسرا كما وتعرض لإعتدائين متتاليين نتج عنهما فقدان النظر في عينه اليسرى.

ومنحت سلطات الهجرة السويسرية وخلال فترة وجيزه اللجؤ السياسي وكذلك الإنساني لعدد ممن وصلوا الى سويسرا بعد وصول الدكتور الريوي وتقديمه لطلب اللجؤ هناك وهم ليسوا بسياسيين ولايحملون درجة الوزير مما يضع مصداقية نظام اللجؤ وخاصة السياسي السويسري محل الشك والتساؤل.