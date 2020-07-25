شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد..مراسل يتعرض لحالة إغماء على الهواء بسبب درجات الحرارة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تعرّض مراسل قناة “الإخبارية” السعودية في جدة عبد الله الغامدي، لحالة إغماء وثّقتها عدسات الكاميرات مباشرة على الهواء نتيجة إجهاد حاد. فقد أصيب الغامدي بإجهاد حراري نتيجة ارتفاع درجات حرارة الطقس، فأسقطه لهيب الشمس أثناء تقديمه رسالة إخبارية. Advertisements وعاد الغامدي ليطمئن الجميع إلى صحته، قائلا: “اليوم كان الجو حاراً جداً ودرجات الحرارة تكاد تلامس الخمسين”.

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