شكرا لقرائتكم خبر عن ترقب وحذر ... انتقالي المهرة لن نغير موعد ومكان المهرجان ..والمحافظ يصدر اوامره بخروج المسلحين والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أكد مصدر في قيادة مايسمى المجلس الانتقالي الجنوبي "محافظة المهرة" ان المهرجان سيقام في المكان والزمان المحددين سلفاً.

وحذر المصدر بحسب وصفه كل من تسول له نفسه قمع المتظاهرين سلمياً من ابناء محافظة المهرة.

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واشار المصدر الى ان جماهير المهرة وقبائلها الجنوبية الأصيلة ستشارك بقوة، وستقول كلمتها بكل حرية بحسب وصفه.

وفي نفس السياق افاد مصدر خاص "للمشهد اليمني" ان محافظ المهرة محمد علي بن ياسر اصدر امرا بانسحاب جميع المسلحين القبليين الذيبن اقتحموا الساحة المقرر للانتقالي الجنوبي تنقيذ مسيرة لاتباعه فيها .

وقال المصدر ان المسلحين القبليين الذين يتبعون الشيخ علي الحريزي لازالوا في الساحة ولم ينسحبوا حتى الان.

ويسود المهرة حذر وخوف وترقب مما سوف يكون اليوم السبت ويحذر الكثير من ابناء المهرة من اندلاع اشتباكات مسلحة تهدد الامن والسلم الذي تتمتع به المحافظة .