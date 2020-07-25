شكرا لقرائتكم خبر عن ما الذي يحدث بين العراق والكويت؟!.. وما قصة الإبتزاز للحصول على أموال لمساعدة بغداد في أزمتها الإقتصادية الطاحنة! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نقلت وسائل إعلام كويتية عن مصادر رفيعة أن الكويت تعرضت لما وصفته بابتزاز سياسي من العراق للحصول على مساعدات مالية نقدية أو على شكل استثمارات، لمساعدته في الأزمة الاقتصادية الطاحنة نتيجة انهيار أسعار النفط، التي تفاقمت أكثر مع تفشي جائحة كورونا.

وأشارت المصادر ذاتها إلى أن الحكومة العراقية طلبت قبل نحو شهرين من الكويت المشاركة في مفاوضات الحدود البحرية الثلاثية بين الكويت والسعودية وإيران، وهو ما رفضته الكويت.

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ونقلت صحيفة “القبس” الكويتية عن تلك المصادر أن الكويت خاطبت السعودية مستفسرة عما إذا كانت الرياض قد تلقت رسالة عراقية مماثلة بشأن المشاركة في المفاوضات.

وبينت أن الحكومة العراقية تضغط على الكويت من خلال عدد من الملفات العالقة معها، منها ترسيم الحدود البحرية وتعميق خور عبد الله، للضغط عليها من أجل تحقيق بعض المكاسب التي تسهم في تجاوز العراق أزمته الاقتصادية الداخلية.

ولم يصدر بعد أي رد رسمي عراقي على هذه التصريحات.