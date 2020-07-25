شاهد بالفيديو .. محتويات الطائرة التي نقلت أمير دولة الكويت إلى أمريكا للعلاج ؟

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عدن - ياسمين التهامي - أظهر مقطع فيديو متداول طائرة إخلاء طبي، لأمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح؛ لاستكمال العلاج في الولايات المتحدة الأمريكية من وعكة صحية ألمت به في الأيام الماضية. وتضم الطائرة من الداخل مستشفى صغيرا مُجهزا بغرفة عمليات وغرفة عناية مركزة، وغرفة تحكم بالضغط الجوي، بحسب ما قال متداولوا الفيديو. وكان وزير شؤون الديوان الأميري في الكويت، الشيخ علي جراح الصباح، قال إن مغادرة أمير البلاد لأمريكا جاءت بناء على مشورة الفريق الطبي المعالج له.

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