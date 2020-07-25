شكرا لقرائتكم خبر عن قرار عاجل صادر عن الداخلية الكويتية بسرعة إعادة رجل أمن ضمن الوفد المرافق لأمير الكويت في أمريكا .. تعرف على السبب ؟ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أصدر وزير الداخلية الكويتي أنس الصالح قرار عاجلا بسرعة بإعادة رجل أمن ضمن الوفد الأمني المرافق لأمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح في أمريكا، بحسب صحيفة "القبس". وكشفت الصحيفة نقلا عن مصادرها أن وزير الداخلية الكويتي أحال رجل الأمن إلى الشؤون القانونية، بعد تصويره موكب أمير الكويت ونشره في مواقع التواصل الاجتماعي. وفي وقت سابق، ذكر الديوان الأميري الكويتي أن أمير البلاد وصل إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وهو بحالة صحية مستقرة، لاستكمال العلاج. وغادر أمير الكويت البلاد فجر الخميس متجها إلى الولايات المتحدة لاستكمال العلاج، وذلك بعد خضوعه لعملية جراحية تكللت بالنجاح.

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